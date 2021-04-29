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Де Пена: Карантинные меры в Украине оставляют желать лучшего, потому что люди их не уважают
Уругваец рассказал о своей карантинной жизни в Киеве
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "
"Конечно, играть без болельщиков не очень приятно, и хотя в какой-то момент зрители вернулись на трибуны в Украине, позже все стало хуже, и матчи снова стали проходить за закрытыми дверями. Это то, что не нравится футболистам. Нам приятно видеть заполненные трибуны, приятна поддержка, особенно когда вы выигрываете титул
Несколько дней назад мы стали чемпионами, и нам пришлось праздновать победу только между собой. Несколько фанатов присоединились к празднованию, но это не то.
Карантинные меры в Украине оставляют желать лучшего, потому что люди их не уважают. Это привело к тому, что мы оказались в обязательном карантине и закрыли второстепенные службы, такие как торговые центры, рестораны и тому подобное. Мы дома, наслаждаемся семьей, ходим тренироваться. Вы должны заботиться о себе, пока все не закончится", – сказал де Пена.
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