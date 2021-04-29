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Голкипер Олимпика Кичак: Матч с Зарей был достаточно жестким, полным настоящей мужской борьбы
А оценку судейству должны дать компетентные органы
olimpik.com.ua
Голкипер "Олимпика" Артем Кичак прокомментировал победу своей команды в
"Слава Богу, нам удалось добиться победы, которую мы так долго ждали. Хотелось дать бой "Заре", тем более что мы проиграли им игру три дня назад… Матч был достаточно жестким, полным настоящей мужской борьбы. Обе команды хотели добиться результата.
Незасчитанный мяч "Зари"? Не могу ничего сказать. Я в том эпизоде действовал по мячу, был весь в игре, поэтому мне сложно судить. Нужно посмотреть повтор, но в любом случае, это дело экспертов разбирать такие моменты.
Сейчас мы радуемся, но уже в четверг начинаем готовиться к следующему поединку.
Что касается судейства, то, опять-таки, есть компетентные органы, которые должны дать свою оценку работе арбитров. Мы – футболисты, выходим на поле и бьемся за результат. Сегодня свое дело мы сделали", - сказал Кичак.
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