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Громов: Арбитр сказал, что Лунев лежал и мешал вратарю. Хорошо хоть не за стадионом лежал

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки Зари продолжают предъявлять претензии к судейству в матче с Олимпиком

Громов: Арбитр сказал, что Лунев лежал и мешал вратарю. Хорошо хоть не за стадионом лежал

Новина українською

Хавбек "Зари" Артём Громов прокомментировал поражение от "Олимпика" (1:2) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ, который запомнился рядом спорных решений арбитра, в одном из которых рефери отменил гол Громова из-за офсайда.

"Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо хоть не за стадионом лежал.

Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол - игра сложилась бы по-другому", - высказался Громов.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
29.04.2021 в 22:00
Хватит ныть... Олимпик заслужил победу, вы -- нет....
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0
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.04.2021 в 21:44
Артем, знаєш такий анекдот: кремлівське х¥йло дає інтерв'ю та їздить по вухах журналісту, що "жить стало лучше, народ доволен. Вон и специалисты говорят, что цены снижаются!" "Но люди говорят, что не снижаются" - удивляется журналист. "Да, но люди - не специалисты" - отвечает х¥йло. Так і тут - яка різниця, що ти там бачиш чистий гол, як і багато інших людей. Ви ж не спеціалісти. Спеціалісти - це прикормлений гастролер лучі зі своїм кордебалетом.
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0
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