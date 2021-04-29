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Громов: Арбитр сказал, что Лунев лежал и мешал вратарю. Хорошо хоть не за стадионом лежал
Игроки Зари продолжают предъявлять претензии к судейству в матче с Олимпиком
Хавбек "Зари" Артём Громов прокомментировал
"Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо хоть не за стадионом лежал.
Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол - игра сложилась бы по-другому", - высказался Громов.
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