Громов: Арбитр сказал, что Лунев лежал и мешал вратарю. Хорошо хоть не за стадионом лежал

Хавбек "Зари" Артём Громов прокомментировал поражение от "Олимпика" (1:2) в перенесенном матче 10-го тура УПЛ, который запомнился рядом спорных решений арбитра, в одном из которых рефери отменил гол Громова из-за офсайда.

"Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо хоть не за стадионом лежал.

Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол - игра сложилась бы по-другому", - высказался Громов.