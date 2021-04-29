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Дело Гельзина. В КДК пояснили, почему снова перенесли заседание

Премьер-лига
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На следующем заседании

Дело Гельзина. В КДК пояснили, почему снова перенесли заседание

Новина українською

Сегодня в УАФ рассмотрели дело о скандальном поведении президента "Олимпика" Владислава Гельзина после матча УПЛ с "Шахтером" (0:1). Генеральный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко интервью ТК "Футбол" дал комментарий по этому поводу.

"Сегодня на заседания приехал президент "Олимпика" и добавил дополнительное объяснение, на которое нужно время, чтобы ознакомиться.

Поэтому заседание было перенесено на другую дату, чтобы дать оценку этим заявлениям, в том числе и письменным объяснениям, которые были поданы. И уже на следующем заседании будет принято решение", - сказал Грищенко.

Напомним, что после матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" ворвался в прямой эфир и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин КДК УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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