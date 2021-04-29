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Дело Гельзина. В КДК пояснили, почему снова перенесли заседание
На следующем заседании
Сегодня в УАФ
"Сегодня на заседания приехал президент "Олимпика" и добавил дополнительное объяснение, на которое нужно время, чтобы ознакомиться.
Поэтому заседание было перенесено на другую дату, чтобы дать оценку этим заявлениям, в том числе и письменным объяснениям, которые были поданы. И уже на следующем заседании будет принято решение", - сказал Грищенко.
Напомним, что после матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" ворвался в прямой эфир и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.
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