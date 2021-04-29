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В статусе чемпиона: Динамо готовится к матчу с Ворсклой и едет в Полтаву на автобусе

Премьер-лига
(1 голосов)

Без Сидорчука

В статусе чемпиона: Динамо готовится к матчу с Ворсклой и едет в Полтаву на автобусе

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" в статусе чемпиона начало подготовку к мату с "Ворсклой".

В четверг динамовцы собрались на клубной базе в полдень. Рабочий день начался с тестирования на COVID-19. А после обеда и отдыха игроки вышли на зеленое тренировочное поле.

В тренировке не принимал участия Сергей Сидорчук, который из-за повреждения вынужден пропустить несколько дней.

В пятницу команда соберется на базе рано утром и проведет тренировку. После обеда динамовцы отправятся в Полтаву на клубном автобусе.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Динамо" состоится 1 мая и начнется в 19:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 00:09
На каком автобусе? На маршрутке?
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0
-2
Djon (Киев)
30.04.2021 в 00:46
Можливо ФК Поділля і їздить на матчі на маршрутці. Розумію, в це важко повірити, але у Динамо є свій власний клубний автобус, на якому є можливість доїхати до Полтави.
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