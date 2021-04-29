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В статусе чемпиона: Динамо готовится к матчу с Ворсклой и едет в Полтаву на автобусе
Без Сидорчука
fcdynamo.kiev.ua
В четверг динамовцы собрались на клубной базе в полдень. Рабочий день начался с тестирования на COVID-19. А после обеда и отдыха игроки вышли на зеленое тренировочное поле.
В тренировке не принимал участия Сергей Сидорчук, который из-за повреждения вынужден пропустить несколько дней.
В пятницу команда соберется на базе рано утром и проведет тренировку. После обеда динамовцы отправятся в Полтаву на клубном автобусе.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Динамо" состоится 1 мая и начнется в 19:30.
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