В статусе чемпиона: Динамо готовится к матчу с Ворсклой и едет в Полтаву на автобусе

Киевское "Динамо" в статусе чемпиона начало подготовку к мату с "Ворсклой".

В четверг динамовцы собрались на клубной базе в полдень. Рабочий день начался с тестирования на COVID-19. А после обеда и отдыха игроки вышли на зеленое тренировочное поле.

В тренировке не принимал участия Сергей Сидорчук, который из-за повреждения вынужден пропустить несколько дней.

В пятницу команда соберется на базе рано утром и проведет тренировку. После обеда динамовцы отправятся в Полтаву на клубном автобусе.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Динамо" состоится 1 мая и начнется в 19:30.