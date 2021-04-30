Жажа назвал сильнейшего украинского футболиста и отметил сложного оппонента в УПЛ

Экс-игрок "Металлиста" Жажа Коэльо в интервью журналу "Футбол" рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в УПЛ.

- Три самых сильных игрока "Металлиста".

– Самый сильный – Клейтон Шавьер. И, и, и? Эдмар. Марлос. И Рыкун, конечно. Рики. Рикельме. Самый сильный украинский футболист среди всех, кого я встречал, не только в "Металлисте".

- Самый сильный оппонент, против которого играли в Украине?

– Фернандиньо. У "Шахтера" было много отличных футболистов, но Фернандиньо это что-то с чем-то. С "Шахтером" было сложно соперничать. Они были сильнее "Динамо".

- Дружили с бразильцами "Шахтера"?

– Общался. С Фернандиньо, Жадсоном, Брандао, – сказал Жажа.