Каштру: Знаем, что чемпионат Украины дался Шахтеру очень сложно

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча против "Днепра-1" в 24-м туре УПЛ.

"Прежде всего работали для того, чтобы победить в следующем матче, отрабатывали нашу структуру в обороне. Мы очень сконцентрированы на том, чтобы победить. Знаем насколько это важно.

Мы знаем, что чемпионат Украины нам дался очень сложно. Сейчас нам нужно разрешить вопрос второго места и без всякий сомнений выйти на более комфортную позицию, чтобы остаться в отборочном туре на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы очень сконцентрированы и настроены, и отрабатываем прежде всего все то, что может потребовать игра.

"Днепр-1" - это команда, которая очень хорошо начинает свои атаки. Нападающие у них также сильны. Мы видели много отличных моментов этой команды за последние игры. Мы знаем их качества. Знаем, что непросто так они проводят такой хороший 2021-й год. Все не происходит просто так. В футболе всегда есть объяснения почему. И очень много поводов для того, чтобы играть как "Днепр-1" - они молодцы", - сказал Каштру.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Мариуполь" состоится завтра, 1 мая и начнется в 17:00.