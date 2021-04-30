Бизнесмен в пеленках: Президент Руха записал на 11-месячного сына медцентр во Львове

11-месячный сын президента "Руха" Григория Козловского Ярема зарегистрирован собственником частного медицинского центра во Львове. Об этом сообщает "Наші гроші. Львів" со ссылкой на документ из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Ярема Козловский родился 9 мая 2020 года. Он пятый и самый младший ребенок Григория Козловского.

Медицинский центр во Львове Ярема получил 9 апреля на основании договора дарения. Сейчас это здание находится на стадии строительства.

Центр строит компания "Лемберг Медикал Центр", а ее собственница – Юлия Козловская, жена президента "Руха", который возглавляет фирму.

Отмечается, что на ребенка также зарегистрирована квартира и два парковочных места на улице Лычаковской во Львове. На него записали два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках, которые расположены по адресу академии "Руха". Еще ему подарили четыре квартиры во Львове на улице Липинского и дом с бассейном в Сходнице.

49-летний Григорий Козловский, депутат Львовского городского совета от Евросолидарности, также является совладельцем Львовской табачной фабрики, строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда ресторанов в центре Львова.