Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 24-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

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Команда Мирчи Луческу поедет к коллективу Максимова уже в статусе чемпиона. Возможно, полтавчане сумеют воспользоваться не самой максимальной концентрацией у игроков гостей? Или же фаворит одержит очередную победу в первенстве? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 1 мая – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец