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Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

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Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Фото: Оксана Васильева

Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 24-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

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Команда Мирчи Луческу поедет к коллективу Максимова уже в статусе чемпиона. Возможно, полтавчане сумеют воспользоваться не самой максимальной концентрацией у игроков гостей? Или же фаворит одержит очередную победу в первенстве? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 1 мая – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
30.04.2021 в 14:01
Вот здорово! Трансляция начнется в субботу1 апреля – в 19:25.Я и раньше подозревал,что ТАМ не все в порядке.
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