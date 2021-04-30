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Кривцов: Днепр-1 - команда, которая играет не просто бей-беги

Премьер-лига
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Защитник "Шахтера" - о предстоящем матче с днепрянами

Кривцов: Днепр-1 - команда, которая играет не просто бей-беги

Фото: Шахтер / Автор – неизвестен

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча против "Днепра-1" в 24-м туре УПЛ.

"Середина недели, день большой нагрузки. Думаю, в следующие дни будут восстановительные тренировки. Нам нужно выиграть все следующие матчи, чтобы остаться на второй строчке и со следующего сезона решать свои задачи в чемпионате.

"Днепр-1" – команда, которая играет в футбол. Не просто бей-беги, а пытаются выйти из обороны за счет короткого и среднего паса. У них много классных футболистов. Набрали форму они хорошую. Сейчас это хорошая команда в чемпионате.

Столько уже матчей провели без болельщиков. Будет дополнительная мотивация, будут нас гнать вперед", – сказал Кривцов.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Мариуполь" состоится завтра, 1 мая и начнется в 17:00.

Читайте такжеМатч Шахтер – Днепр-1 пройдет со зрителями. Билеты от 50 гривен
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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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