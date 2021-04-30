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Стали известны сроки восстановления Каргбо после двойного перелома ноги

Премьер-лига
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Если все будет хорошо - футболист вернется через три месяца

Стали известны сроки восстановления Каргбо после двойного перелома ноги

olimpik.com.ua

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Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о сроках восстановления нападающего команды Ибрагима Каргбо.

21-летний форвард получил перелом ноги в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с "Зарей".

"Как себя сейчас чувствует Каргбо? Ему сделали операцию в Киеве. Все сделано для того, чтобы нога срослась, и он вернулся в игру. Врачи говорят, что если все будет хорошо развиваться, то уже через три месяца он должен вернуться к упражнениям для реабилитации". - сказал Гельзин.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ в составе "Олимпика" во всех турнирах Каргбо провел 21 матч и забил 3 мяча.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
SportArena

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