Стали известны сроки восстановления Каргбо после двойного перелома ноги

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о сроках восстановления нападающего команды Ибрагима Каргбо.

21-летний форвард получил перелом ноги в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с "Зарей".

"Как себя сейчас чувствует Каргбо? Ему сделали операцию в Киеве. Все сделано для того, чтобы нога срослась, и он вернулся в игру. Врачи говорят, что если все будет хорошо развиваться, то уже через три месяца он должен вернуться к упражнениям для реабилитации". - сказал Гельзин.