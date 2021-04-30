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Стали известны сроки восстановления Каргбо после двойного перелома ноги
Если все будет хорошо - футболист вернется через три месяца
olimpik.com.ua
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о сроках восстановления нападающего команды Ибрагима Каргбо.
21-летний форвард получил перелом ноги в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с "Зарей".
"Как себя сейчас чувствует Каргбо? Ему сделали операцию в Киеве. Все сделано для того, чтобы нога срослась, и он вернулся в игру. Врачи говорят, что если все будет хорошо развиваться, то уже через три месяца он должен вернуться к упражнениям для реабилитации". - сказал Гельзин.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ в составе "Олимпика" во всех турнирах Каргбо провел 21 матч и забил 3 мяча.
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