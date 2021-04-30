Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Проиграв "Александрии" на прошлых выходных, донецкий "Шахтер" оказался в непростом положении. Команда официально простилась с чемпионским званием, коим владела последние четыре года, и сейчас вынужденна оберегать второе место от посягательств "Зари". Луганчане сами проиграли в среду "Олимпика", однако "горнякам" нужно обязательно брать максимум в последних туров, дабы избежать лишних эмоциональных потрясений.

Обратная ситуация у "Днепра-1". После кошмарной осени 2020-го, команда Йовичевича в этом году показывает добротный футбол. В еврокубки они точно не попадут, однако мотивация обыграть гранда отечественного футбола у них точно есть. А значит, и интриге в ближайшей игре - быть.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в субботу, 1-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Днепр-1" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

Помимо этого, сайт UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка на Youtube-канале.