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Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 1 мая 2021

Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Проиграв "Александрии" на прошлых выходных, донецкий "Шахтер" оказался в непростом положении. Команда официально простилась с чемпионским званием, коим владела последние четыре года, и сейчас вынужденна оберегать второе место от посягательств "Зари". Луганчане сами проиграли в среду "Олимпика", однако "горнякам" нужно обязательно брать максимум в последних туров, дабы избежать лишних эмоциональных потрясений.

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Обратная ситуация у "Днепра-1". После кошмарной осени 2020-го, команда Йовичевича в этом году показывает добротный футбол. В еврокубки они точно не попадут, однако мотивация обыграть гранда отечественного футбола у них точно есть. А значит, и интриге в ближайшей игре - быть.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в субботу, 1-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Днепр-1" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

Помимо этого, сайт UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка на Youtube-канале.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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