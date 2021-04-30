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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера апреля
Победили представители киевского "Динамо"
Фото: УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера апреля.
По результатам голосования победили представители киевского "Динамо".
В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал защитник "киевлян" Илья Забарный, который набрал 20% голосов и совсем немного опередил Владлена Юрченко из луганской "Зари". Третье место досталось голкиперу "Львова" Александру Бандуре - 17%.
В голосовании за топ-наставника победил тренер "бело-синих" Мирча Луческу, который набрал 50% баллов. Его команда досрочно оформила чемпионский титул и увеличили отрыв от донецкого "Шахтера" до 13 баллов.
В борьбе за награду Луческу опередил наставника "Львова" Анатолия Безсмертного и Владимира Шарана из "Александрии".
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