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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера апреля

Премьер-лига
(1 голосов)

Победили представители киевского "Динамо"

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера апреля

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера апреля.

По результатам голосования победили представители киевского "Динамо".

В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал защитник "киевлян" Илья Забарный, который набрал 20% голосов и совсем немного опередил Владлена Юрченко из луганской "Зари". Третье место досталось голкиперу "Львова" Александру Бандуре - 17%.

В голосовании за топ-наставника победил тренер "бело-синих" Мирча Луческу, который набрал 50% баллов. Его команда досрочно оформила чемпионский титул и увеличили отрыв от донецкого "Шахтера" до 13 баллов.

В борьбе за награду Луческу опередил наставника "Львова" Анатолия Безсмертного и Владимира Шарана из "Александрии".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
УПЛ

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