УПЛ назвала лучшего игрока и тренера апреля

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера апреля.

По результатам голосования победили представители киевского "Динамо".

В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал защитник "киевлян" Илья Забарный, который набрал 20% голосов и совсем немного опередил Владлена Юрченко из луганской "Зари". Третье место досталось голкиперу "Львова" Александру Бандуре - 17%.

В голосовании за топ-наставника победил тренер "бело-синих" Мирча Луческу, который набрал 50% баллов. Его команда досрочно оформила чемпионский титул и увеличили отрыв от донецкого "Шахтера" до 13 баллов.

В борьбе за награду Луческу опередил наставника "Львова" Анатолия Безсмертного и Владимира Шарана из "Александрии".