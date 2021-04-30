Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что с нового сезона у донецкого "Шахтера " будет новый тренер.

"По той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, у "Шахтера" с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, по которому идет работа. Единственный вопрос - на сегодняшний день кандидатура не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.

Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанников клуба и на молодежи, которую "Шахтер" приобретает в Бразилии. Это воспитание и продажи. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене.

Некоторые из кандидатов медлят с ответом. Они смотрят на окончательную позицию "Шахтера" в УПЛ. Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ.

Чаще всего звучит фамилия Де Дзерби - главного тренера "Сассуоло". Но на самом деле, "Шахтер" просматривает в Серии А не только одного итальянца. Кандидатов из Серии А целых два. Оба кандидата активно работают с командами Серии А", - подчеркнул Денисов.