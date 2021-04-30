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Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб уже ищет сменщика Каштру

Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер

shakhtar.com

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что с нового сезона у донецкого "Шахтера" будет новый тренер.

"По той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, у "Шахтера" с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, по которому идет работа. Единственный вопрос - на сегодняшний день кандидатура не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.

Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанников клуба и на молодежи, которую "Шахтер" приобретает в Бразилии. Это воспитание и продажи. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене.

Некоторые из кандидатов медлят с ответом. Они смотрят на окончательную позицию "Шахтера" в УПЛ. Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ.

Чаще всего звучит фамилия Де Дзерби - главного тренера "Сассуоло". Но на самом деле, "Шахтер" просматривает в Серии А не только одного итальянца. Кандидатов из Серии А целых два. Оба кандидата активно работают с командами Серии А", - подчеркнул Денисов.

Напомним, что контракт Луиша Каштру, который работал с командой последние два года, заканчивается в конце сезона.

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В статье: Александр Денисов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (14)
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Dr. House (Поділля)
30.04.2021 в 17:43
Возвращайте Луческу, без него кина не будет)))
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0
0
Slavutic
30.04.2021 в 17:03
Надо брать такого тренера, который после Европейских чемпионатов захочет по сёлам ездить!
Ответить
+1
0
avatar
IvaneZZZ (Киев)
30.04.2021 в 16:47
Да ну не гоните! Оставляйте все как есть
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+1
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
30.04.2021 в 16:38
Моя ставка, что - Павлик Фонсека или Даша.
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 16:38
Тренер-то новый будет. Но будет ли что-то новое в Шахтёре?...
Ответить
+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 16:37
огласите, пожалуйста, весь список, и не спешите - я записываю...
Ответить
0
-2
vlapa (Киев)
30.04.2021 в 16:37
А второй Фонсека
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
30.04.2021 в 17:37
С языка снял)
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.04.2021 в 16:28
Тем интересней будет новый чемпионат.
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
30.04.2021 в 17:37
Не нойте потом, ЧЕРНИГОВСКИЕ
Ответить
0
0
Димитър из Софии (София)
30.04.2021 в 16:28
Поэтому Шахтер за уши тянут против Зори? Дзерби не верит, что эта команда не упустит серебро?
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+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.04.2021 в 16:30
Зоря сама сливается, как и в прошлом сезоне.
Ответить
+2
-9
Dr. House (Поділля)
30.04.2021 в 16:40
Интересно получается: значит Заря сама сливается, а вот Десну нахальным образом слили с Минаем и Львовом...)))
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.04.2021 в 17:03
Десна, это другой разговор) там коэффициент был очень соблазнительный это один вариант, а второй половина состава не тянет на уровень УПЛ. А может и то и другое. Вот посмотрим завтра игру Десны с Колосом, коэффициента искусительного не будет, а значит могут и поиграть в футбол и победит сильнейший))))!!!!
0
-1


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