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Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер
Клуб уже ищет сменщика Каштру
shakhtar.com
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что с нового сезона у донецкого
"По той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, у "Шахтера" с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, по которому идет работа. Единственный вопрос - на сегодняшний день кандидатура не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.
Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанников клуба и на молодежи, которую "Шахтер" приобретает в Бразилии. Это воспитание и продажи. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене.
Некоторые из кандидатов медлят с ответом. Они смотрят на окончательную позицию "Шахтера" в УПЛ. Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ.
Чаще всего звучит фамилия Де Дзерби - главного тренера "Сассуоло". Но на самом деле, "Шахтер" просматривает в Серии А не только одного итальянца. Кандидатов из Серии А целых два. Оба кандидата активно работают с командами Серии А", - подчеркнул Денисов.
Напомним, что контракт Луиша Каштру, который работал с командой последние два года, заканчивается в конце сезона.
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