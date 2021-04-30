Фернандиньо: Если упомянуть Шахтер в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты

Бывший полузащитник " Шахтера " Фернандиньо вспомнил времена выступления за бразильский клуб.

"За восемь лет мы выиграли множество титулов в Украине, но важнее всего была победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

Клуб, и особенно его президент, много вложились в бразильских игроков. Его план был — превратить "Шахтер" в одну из ведущих команд в Европе. А для этого нужны победы.

За четыре года в Донецке мы много выстрадали в еврокубках. Нас много выбивали, причем очень болезненно. Особенно хорошо я помню 2007, когда в игре с "Севильей" забил их вратарь… на последней минуте!

Такие победы могут заставить кого-то сдаться, но мы просто шли к нашей цели. Мы знали, что у нас было достаточно таланта и воли, и 20 мая 2009 года в Стамбуле мы встретились с "Вердером" и добились своего.

Тот трофей был очень важен для клуба. Мы все вместе шли к этой цели. А для нас бразильцев — а нас было пятеро в основе — это был способ отблагодарить "Шахтер" за веру в свой проект.

Сейчас если упомянуть "Шахтер" в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты. Мы помогли ему прославиться, и поэтому та победа была так важна", - сказал Фернандиньо.