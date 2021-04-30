  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фернандиньо: Если упомянуть Шахтер в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандиньо: Если упомянуть Шахтер в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты

Премьер-лига
(1 голосов)

Ферна вспомнил, как бразильцы ковали былую славу горняков

Фернандиньо: Если упомянуть Шахтер в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандиньо вспомнил времена выступления за бразильский клуб.

"За восемь лет мы выиграли множество титулов в Украине, но важнее всего была победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

Клуб, и особенно его президент, много вложились в бразильских игроков. Его план был — превратить "Шахтер" в одну из ведущих команд в Европе. А для этого нужны победы.

За четыре года в Донецке мы много выстрадали в еврокубках. Нас много выбивали, причем очень болезненно. Особенно хорошо я помню 2007, когда в игре с "Севильей" забил их вратарь… на последней минуте!

Такие победы могут заставить кого-то сдаться, но мы просто шли к нашей цели. Мы знали, что у нас было достаточно таланта и воли, и 20 мая 2009 года в Стамбуле мы встретились с "Вердером" и добились своего.

Тот трофей был очень важен для клуба. Мы все вместе шли к этой цели. А для нас бразильцев — а нас было пятеро в основе — это был способ отблагодарить "Шахтер" за веру в свой проект.

Сейчас если упомянуть "Шахтер" в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты. Мы помогли ему прославиться, и поэтому та победа была так важна", - сказал Фернандиньо.

Напомним, что Фернандиньо выступал за "Шахтер" с 2005 по 2013 годы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Players Tribune

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...