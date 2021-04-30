В Александрии назвали стоимость замены газона на КСК Ника

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал о замене газона на домашнем стадионе клуба.

"Старый газон на стадионе "Ника" служил верой и правдой футболистам с 1998 года и считался одним из лучших в Украине. Все же, время берет свое, и было принято решение газон заменить. Однако старый тоже еще послужит, его используют по назначению в парковой зоне, рядом с "Никой". Также все желающие могут приобрести фрагмент газона с именным сертификатом, на котором будет указана дата и соперник "Александрии" в последнем календарном матче перед реконструкцией — 25 апреля, "Шахтер". В этой игре "Александрия" выиграла со счетом 2:0.

Пока что представители днепровской компании "Миллениум спорт" убирают старый газон, затем начнутся подготовительные работы для укладки нового травяного покрытия. Надеемся, что условия погоды не создадут дополнительных трудностей и к началу нового сезона на "Нике" будет новый газон. Ориентировочная стоимость работ – два миллиона гривен", - сказал Китаев.