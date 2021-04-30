Для полного восстановления Каргбо понадобится более полугода

Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", пропустит более полугода из-за травмы, которую он получил в матче с "Зарей" (2:1).

Восстановление может занять от 7 месяцев, при этом отмечается, что первое время Каргбо будет жить на базе "Динамо".