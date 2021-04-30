Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для полного восстановления Каргбо понадобится более полугода
Операция прошла успешно
Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", пропустит более полугода из-за травмы,
Восстановление может занять от 7 месяцев, при этом отмечается, что первое время Каргбо будет жить на базе "Динамо".
"Очень оперативно все сработали, потому что это случилось в Чернигове (операцию проводили в Киеве – прим.). Мы приняли его около 10 вечера, а уже в 8.30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. 2 часа длилась операция.
При операции использовали специальный стержень – он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15-20% веса, пользуясь костылями. Такая ходьба будет продолжаться 2,5 месяца. Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет помалу бегать. Потом еще через год нужно будет вытянуть стержень.
Думаю, он нормально вернется к футболу", – сказала главный врач медицинского центра Анна Вовченко.
Популярное сейчас
- Верес, Черноморец и Металлист 1925 в ТОП-3, Николаев обходит Волынь. Таблица Первой лиги 2020/21
- UA: Перший покажет финал Кубка Украины
- Игрок Динамо: Если возникнет возможность стать политиком, с удовольствием соглашусь
- Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО