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Для полного восстановления Каргбо понадобится более полугода

Премьер-лига
(1 голосов)

Операция прошла успешно

Для полного восстановления Каргбо понадобится более полугода

Новина українською

Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", пропустит более полугода из-за травмы, которую он получил в матче с "Зарей" (2:1).

Восстановление может занять от 7 месяцев, при этом отмечается, что первое время Каргбо будет жить на базе "Динамо".

"Очень оперативно все сработали, потому что это случилось в Чернигове (операцию проводили в Киеве – прим.). Мы приняли его около 10 вечера, а уже в 8.30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. 2 часа длилась операция.

При операции использовали специальный стержень – он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15-20% веса, пользуясь костылями. Такая ходьба будет продолжаться 2,5 месяца. Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет помалу бегать. Потом еще через год нужно будет вытянуть стержень.

Думаю, он нормально вернется к футболу", – сказала главный врач медицинского центра Анна Вовченко.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
30.04.2021 в 18:02
И кто еще считает красная не заслужена?
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
30.04.2021 в 18:59
Я считаю. Нет там красной, как и желтой (зеленой, коричневой, любой)
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+1
0
Pein1986 (Алчевск)
30.04.2021 в 20:02
Кагрбо сам себя поломал. Он при таких же раскладах так же в штангу мог влететь, или в рекламный щит, так что же, штанге или щиту надо было бы красную показать? Куда он летел на уже проигранный мяч? И если уж на то пошло, то это куда больше походит на нападение на вратаря. Ну а Кагрбо, естественно, скорейшего выздоровления.
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0
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