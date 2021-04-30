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Динамо хочет получить за де Пену 3 млн евро и готово рассмотреть предложения по Цыганкову
Трансферные новости из стана киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что "
"При хороших предложениях клуб готов попрощаться с Де Пеной, по которому раньше было предложение из МЛС в 700 тысяч. Он пришел свободным агентом и создал для всех сюрприз тем, что оправдал свой приход. Сейчас установлена планка в 3 миллиона, при которой клуб отпустит Карлоса.
Также клуб готов рассматривать предложения и по Цыганкову", - сказал Денисов.
Напомним, что Де Пена в текущем сезоне в 31 матче забил 7 голов и отдал 6 ассистов, а Цыганков в таком же количестве поединков отметился 14 забитыми голами и 9 голевыми передачами.
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