Динамо хочет получить за де Пену 3 млн евро и готово рассмотреть предложения по Цыганкову

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что " Динамо " готово продать двух вингеров команды при наличии солидного предложения.

"При хороших предложениях клуб готов попрощаться с Де Пеной, по которому раньше было предложение из МЛС в 700 тысяч. Он пришел свободным агентом и создал для всех сюрприз тем, что оправдал свой приход. Сейчас установлена планка в 3 миллиона, при которой клуб отпустит Карлоса.

Также клуб готов рассматривать предложения и по Цыганкову", - сказал Денисов.