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Динамо хочет получить за де Пену 3 млн евро и готово рассмотреть предложения по Цыганкову

Премьер-лига
(3 голосов)

Трансферные новости из стана киевлян

Динамо хочет получить за де Пену 3 млн евро и готово рассмотреть предложения по Цыганкову

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что "Динамо" готово продать двух вингеров команды при наличии солидного предложения.

"При хороших предложениях клуб готов попрощаться с Де Пеной, по которому раньше было предложение из МЛС в 700 тысяч. Он пришел свободным агентом и создал для всех сюрприз тем, что оправдал свой приход. Сейчас установлена планка в 3 миллиона, при которой клуб отпустит Карлоса.

Также клуб готов рассматривать предложения и по Цыганкову", - сказал Денисов.

Напомним, что Де Пена в текущем сезоне в 31 матче забил 7 голов и отдал 6 ассистов, а Цыганков в таком же количестве поединков отметился 14 забитыми голами и 9 голевыми передачами.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Виктор Цыганков Карлос де Пена
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
30.04.2021 в 19:48
Ты с ...ка своих пидраконей продавай дебил!
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Artemanat (Кривой Рог)
30.04.2021 в 19:46
За Пенку 3млн,а за Цыганкова все 30 как обычно до 28 лет будет сидеть
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.04.2021 в 18:18
Зачем. Что вы возмете за 3 млн? Пена один из лучших. А вот Циганкова пора уже отпускать
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