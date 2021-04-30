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Динамо интересуется Аллахьяром и Довбиком - источник
Киевляне ищут усиление линии атаки на внутреннем рынке
Киевское "
Как сообщает директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, это нападающие "Зари" и "Днепра-1" - Аллахьяр Сайядманеш и Артём Довбик.
Напомним, что Аллахьяр в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
Довбик, в свою очередь, в 24 поединках забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что киевский клуб также
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