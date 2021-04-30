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Динамо интересуется Аллахьяром и Довбиком - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне ищут усиление линии атаки на внутреннем рынке

Динамо интересуется Аллахьяром и Довбиком - источник

Новина українською

Киевское "Динамо" на внутренней арене ищет игроков атакующего плана, и при этом смотрит прицельно на двух футболистов.

Как сообщает директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, это нападающие "Зари" и "Днепра-1" - Аллахьяр Сайядманеш и Артём Довбик.

Напомним, что Аллахьяр в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Довбик, в свою очередь, в 24 поединках забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что киевский клуб также готов выслушать предложения по Карлосу де Пене и Виктору Цыганкову.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1 Аллахяр
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 19:51
бэззз коментариев...
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