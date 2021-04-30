Динамо интересуется Аллахьяром и Довбиком - источник

Киевское " Динамо " на внутренней арене ищет игроков атакующего плана, и при этом смотрит прицельно на двух футболистов.

Как сообщает директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, это нападающие "Зари" и "Днепра-1" - Аллахьяр Сайядманеш и Артём Довбик.

Напомним, что Аллахьяр в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Довбик, в свою очередь, в 24 поединках забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.