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Динамо U-21 завоевало рекордный, 8-й чемпионский титул в истории

Премьер-лига
(2 голосов)

Молодежь киевлян в этом сезоне не отстает от первой команды

Динамо U-21 завоевало рекордный, 8-й чемпионский титул в истории

upl.ua

Новина українською

Обыграв "Ворсклу" со счетом 4:2, киевское "Динамо" U21 досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021 молодежного первенства.

Это 8-й чемпионский титул "Динамо" в первенстве дублеров Украины (у ближайшего преследователя, "Шахтера" - 4), что является рекордным показателем среди всех украинских клубов.

Динамовцы за два тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя на 7 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке.

В 24-х матчах киевляне набрали 63 очка (20 побед, 3 ничьи, 1 поражение, мячи - 90:18).

Кроме того, оформив дубль в матче с "Ворсклой" динамовец Владислав Ванат с 25-ю голами в активе с большой долей вероятности выиграл гонку бомбардиров, а у Викентия Волошина есть шанс побороться за вторую позицию (14 голов).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.04.2021 в 19:06
Тепер ще треба спробувати забити 100 голів за сезон!
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
30.04.2021 в 19:04
Мои поздравления пацанам. Молодцы.
Ответить
+5
0


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