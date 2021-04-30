Динамо U-21 завоевало рекордный, 8-й чемпионский титул в истории

Обыграв "Ворсклу" со счетом 4:2, киевское " Динамо " U21 досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021 молодежного первенства.

Это 8-й чемпионский титул "Динамо" в первенстве дублеров Украины (у ближайшего преследователя, "Шахтера" - 4), что является рекордным показателем среди всех украинских клубов.

Динамовцы за два тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя на 7 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке.

В 24-х матчах киевляне набрали 63 очка (20 побед, 3 ничьи, 1 поражение, мячи - 90:18).

Кроме того, оформив дубль в матче с "Ворсклой" динамовец Владислав Ванат с 25-ю голами в активе с большой долей вероятности выиграл гонку бомбардиров, а у Викентия Волошина есть шанс побороться за вторую позицию (14 голов).