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Десна - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Десна - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Не все матчи последних туров чемпионата Украины наделены интригой, но относительно поединка "Десна" - "Колос" дополнительных изюминок искать не приходится. Этот матч крайне важен для обеих команд, его результат может стать определяющим в плане распределения еврокубковых мест.

"Десна" выдала несколько невнятных поединков и сейчас находится за пределами зоны еврокубков. Но "Ворскла" и "Колос" впереди лишь на один балл, поэтому далеко идущих выводов делать не стоит. Лучше дождаться результата этого поединка.

Матч состоится в Чернигове первого мая 2021-го года в 14:00. Прямая онлайн LIVE текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.

Онлайн прямая видеотрансляция матча состоится на телеканале "Футбол 2". До и после поединка в эфире официального транслятора матча будет работать аналитическая студия "Тур ОНЛАЙН".

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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