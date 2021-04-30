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Десна - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Десна - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Не все матчи последних туров чемпионата Украины наделены интригой, но относительно поединка "Десна" - "Колос" дополнительных изюминок искать не приходится. Этот матч крайне важен для обеих команд, его результат может стать определяющим в плане распределения еврокубковых мест.
"Десна" выдала несколько невнятных поединков и сейчас находится за пределами зоны еврокубков. Но "Ворскла" и "Колос" впереди лишь на один балл, поэтому далеко идущих выводов делать не стоит. Лучше дождаться результата этого поединка.
Матч состоится в Чернигове первого мая 2021-го года в 14:00. Прямая онлайн LIVE текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.
Онлайн прямая видеотрансляция матча состоится на телеканале "Футбол 2". До и после поединка в эфире официального транслятора матча будет работать аналитическая студия "Тур ОНЛАЙН".
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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