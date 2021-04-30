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Каргбо: Худшим был путь из Чернигова в Киев, где ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в ноге
Форвард рассказал о своей травме
Футбол NEWS / Канали Футбол 1,2,3
Нападающий "
"Кажется, что когда ты сильный и натренированный парень, с тобой не может случиться подобное. Сперва я был просто в шоке.
После удара я даже не двигался – просто застыл в одном положении. Врач подбежал и спросил: "Ты можешь играть?" Я лишь тогда понял, что нет, потому что нога сломана. Не запаниковал, просто это осознал.
Василь, похоже, не понял, что был офсайд – мы с защитником остановились, а он был очень сконцентрированным на том, чтобы меня сбить, был агрессивным. Поэтому это точно красная карточка.
Потом вратарь "Зари" и еще несколько игроков написали мне слова поддержки.
Самым худшим был путь из Чернигова в Киев – там ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в моей ноге, будто в меня ножи вонзали.
Никогда не плачу, но из-за этой боли не смог сдержаться. Все равно я сильный и быстро вернусь", – сказал Каргбо.
Напомним, что
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