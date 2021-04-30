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Каргбо: Худшим был путь из Чернигова в Киев, где ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в ноге

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард рассказал о своей травме

Каргбо: Худшим был путь из Чернигова в Киев, где ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в ноге

Футбол NEWS / Канали Футбол 1,2,3

Новина українською

Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал свою травму (двойной перелом ноги) в матче с "Зарей" (2:1).

"Кажется, что когда ты сильный и натренированный парень, с тобой не может случиться подобное. Сперва я был просто в шоке.

После удара я даже не двигался – просто застыл в одном положении. Врач подбежал и спросил: "Ты можешь играть?" Я лишь тогда понял, что нет, потому что нога сломана. Не запаниковал, просто это осознал.

Василь, похоже, не понял, что был офсайд – мы с защитником остановились, а он был очень сконцентрированным на том, чтобы меня сбить, был агрессивным. Поэтому это точно красная карточка.

Потом вратарь "Зари" и еще несколько игроков написали мне слова поддержки.

Самым худшим был путь из Чернигова в Киев – там ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в моей ноге, будто в меня ножи вонзали.

Никогда не плачу, но из-за этой боли не смог сдержаться. Все равно я сильный и быстро вернусь", – сказал Каргбо.

Напомним, что восстановление игрока может занять до семи месяцев.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 20:41
В общем на автобане доламали ногу.
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
30.04.2021 в 20:43
Браво, сам понял что ляпнул?
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sergkir
30.04.2021 в 20:31
Мужества, сил и терпения тебе Каргбо и скорейшего выздоровления
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