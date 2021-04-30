Каргбо: Худшим был путь из Чернигова в Киев, где ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в ноге

Нападающий " Олимпика " Ибраим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал свою травму (двойной перелом ноги) в матче с "Зарей" (2:1).

"Кажется, что когда ты сильный и натренированный парень, с тобой не может случиться подобное. Сперва я был просто в шоке.

После удара я даже не двигался – просто застыл в одном положении. Врач подбежал и спросил: "Ты можешь играть?" Я лишь тогда понял, что нет, потому что нога сломана. Не запаниковал, просто это осознал.

Василь, похоже, не понял, что был офсайд – мы с защитником остановились, а он был очень сконцентрированным на том, чтобы меня сбить, был агрессивным. Поэтому это точно красная карточка.

Потом вратарь "Зари" и еще несколько игроков написали мне слова поддержки.

Самым худшим был путь из Чернигова в Киев – там ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в моей ноге, будто в меня ножи вонзали.

Никогда не плачу, но из-за этой боли не смог сдержаться. Все равно я сильный и быстро вернусь", – сказал Каргбо.