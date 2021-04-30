Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров

Мы привыкли видеть молодые фигуры на должностях главных тренеров в европейских чемпионатах. Одним из самых показательных примеров на этой неделе стал Юлиан Нагельсманн - уже в 33 года с ним подписала контракт мюнхенская "Бавария"! Но в Украине также есть молодые наставники, которые пытаются пробиваться к футбольным вершинам. Канал UA-Футбол рассказывает о специалистах, которые только начинают свой путь в большом футболе в новой для себя роли. Не у всех всё получается, ведь Руслан Ротань пока не показывает результат с молодежной сборной, а Василий Кобин вовсе уже покинул "Минай". Однако даже они уже заявили о себе не как об игроках, а как о тренерах. И с этой работой будут ассоциироваться отныне.

Автор сценария - Игорь Семйон

Режиссер - Александр Рыженко