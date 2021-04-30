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Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров

Премьер-лига
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Шевченко с Ребровым и здесь задают тренд

Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров

UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Мы привыкли видеть молодые фигуры на должностях главных тренеров в европейских чемпионатах. Одним из самых показательных примеров на этой неделе стал Юлиан Нагельсманн - уже в 33 года с ним подписала контракт мюнхенская "Бавария"! Но в Украине также есть молодые наставники, которые пытаются пробиваться к футбольным вершинам. Канал UA-Футбол рассказывает о специалистах, которые только начинают свой путь в большом футболе в новой для себя роли. Не у всех всё получается, ведь Руслан Ротань пока не показывает результат с молодежной сборной, а Василий Кобин вовсе уже покинул "Минай". Однако даже они уже заявили о себе не как об игроках, а как о тренерах. И с этой работой будут ассоциироваться отныне.

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Автор сценария - Игорь Семйон
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Андрей Шевченко Огнен Вукоевич Украина U-21 Василий Кобин Олег Гусев Александр Шовковский Дарио Срна Руслан Ротань Александр Грицай Алексей Антонов Руслан Костышин Сергей Ребров Анатолий Диденко Александр Кучер Украина Алексей Годин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Остап Маркевич канал UA-Футбол Иван Федык
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