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Лучший бомбардир Миная пропустит остаток сезона из-за травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Минаю в концовке сезона будет очень тяжело

Лучший бомбардир Миная пропустит остаток сезона из-за травмы

Новина українською

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев из-за травмы пропустит остаток сезона.

Эту информацию подтвердил сам игрок, однако детали повреждения не сообщил.

В текущем сезоне Нуриев принял участие в 24 матчах, в которых забил 10 голов (6 с пенальти) и отметился 1 ассистом.

В турнирной таблице УПЛ "Минай" на данный момент занимает последнее, 14 место.

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В статье: ФК Минай Анатолий Нуриев
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Источник:
footboom

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