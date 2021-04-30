Премьер-лига
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Лучший бомбардир Миная пропустит остаток сезона из-за травмы
Минаю в концовке сезона будет очень тяжело
Нападающий "Миная"
Эту информацию подтвердил сам игрок, однако детали повреждения не сообщил.
В текущем сезоне Нуриев принял участие в 24 матчах, в которых забил 10 голов (6 с пенальти) и отметился 1 ассистом.
В турнирной таблице УПЛ "Минай" на данный момент занимает последнее, 14 место.
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Источник:footboom
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