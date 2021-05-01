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Ванат: Ближайшая цель - закрепиться в первой команде Динамо
Форвард в нынешнем сезоне наколотил за молодежку киевлян 25 мячей
fcdynamo.kiev.ua
Лучший бомбардир текущего сезона в чемпионате U 21, форвард "Динамо" Владислав Ванат, поделился эмоциями после матча с "Ворсклой" (4:2) и
- Рекордная результативность, чемпионство – это те достижения, которых ты ждал перед началом сезона?
- Конечно, ведь нападающий должен забивать голы. Спасибо команде за этот рекорд и за победу в чемпионате за два тура до конца сезона.
- Какие цели ставишь перед собой после такого сезона?
- Желательно закрепиться в первой команде и продолжать играть на таком уровне.
- Тебя помогла работа с первой командой на сборах?
- Конечно, хорошо помогла. Не только я, а и Назар и Викентий Волошины работали с первой командой и хорошо провели вторую часть сезона.
- Какая мотивация на последние два тура? Или ты будешь работать с первой командой?
- Мне еще не говорили. Мотивация есть, нужно выиграть два оставшихся матча чтобы сохранить или увеличить отрыв от вице-чемпиона.
- Тебя очень ярко поздравляли партнеры после твоих голов. Команда старалась играть на тебя?
- Да нет, радость была такая же, как и в других матчах. Работает вся команда, а забивать мячи – это моя работа. Спасибо ребятам еще раз.
- За счет чего удалось сегодня отметиться дублем?
- Во время второго мяча, когда я вышел один на один с вратарем, Скорко "исполнил" Иньесту в лучшие годы. Такой пас, наверное, у него бывает раз в год. Конечно, я шучу. На самом деле все решила эта хорошая передача, а мне оставалось обыграть вратаря.
- В первом тайме команда атаковала по направлению ветра и забила четыре мяча. Это обстоятельство повлияло на игру?
- Не знаю, мне кажется, на этом стадионе всегда сильный ветер. Мы были к этому готовы, но не сильно обращали на это внимание.
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