Суркис - игрокам молодежки Динамо: Перед вами открыты все возможности, чтобы оставить яркий след в истории клуба

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил с 8-м по счету чемпионством молодежную (U-21) команду киевлян.

"Уважаемые тренеры, игроки, персонал "Динамо" (U21)!

От имени всего клуба поздравляю вас с первым местом в турнире дублеров сезона 2020/2021. Вы не просто стали сильнейшими в своем чемпионате, но и продемонстрировали яркий, атакующий футбол, забив к этому моменту 90 голов!

Вы качественно и профессионально выполнили свою работу, прошли турнирную дистанцию на высоком уровне и с честью защищали наши клубные цвета.

Руководство клуба, тренеры первой команды и болельщики надеются на ваш дальнейший прогресс и повышение уровня мастерства. Впереди новые испытания и мы все желаем вам сделать шаг вперед, покорив новые вершины уже в составе первой команды.

"Динамо" гордится своими победами и своими игроками. Перед вами открыты все возможности, чтобы оставить в истории нашего клуба яркий след и покорить сердца болельщиков своей игрой.

Еще раз - с победой! И не останавливаться на достигнутом!", - говорится в послании Суркиса.