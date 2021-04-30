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Селюк: Хочу поблагодарить украинских врачей, Каргбо не пришлось везти в Испанию или Англию

Премьер-лига
(1 голосов)

Операция прошла успешно

Селюк: Хочу поблагодарить украинских врачей, Каргбо не пришлось везти в Испанию или Англию

olimpik.com.ua

Новина українською

На неделе "Олимпик" одолел "Зарю" (2:1) в перенесенном матче 10 тура УПЛ, однако поединок был омрачен двойным переломом форварда дончан Ибрагима Каргбо. Агент футболиста Дмитрий Селюк прокомментировал травму арендованного у "Динамо" бельгийца.

"После перелома его сразу отвезли в больницу в Чернигове. Надо поблагодарить руководство "Десны" за то, что они организовали встречу в больнице, им Гельзин позвонил по этому поводу. Они сделали снимки, а я в это время позвонил Игорю Суркису и рассказал про перелом. Он сразу сказал, чтобы его везли в клинику профессора Сергиенко. Он организовал, чтобы его быстро привезли в больницу и сделали операцию. Она прошла успешно, через 2-3 месяца он уже будет в строю в зависимости от организма. Каргбо - мощный, здоровый, тренированный и атлетичный игрок.

Он сейчас лежит в клинике до воскресенья, после чего переедет на базу "Динамо", где будет продолжать определенное лечение. Пока у него есть боли, хотя утром уже легче стало. Хотел бы выразить благодарность украинским врачам, что Ибрагима не пришлось везти в Испанию или Англию. Они молодцы, хорошо сделали операцию. Дай Бог, чтобы Каргбо быстрее поправлялся.

Василь написал Каргбо сообщение о том, что сожалеет об этом. Но я считаю, что футболисты должны относиться друг к другу более уважительно. Я не понимаю, зачем в том моменте вратарю надо было бежать почти на бровку и так жестко врезаться в Каргбо. Его там сопровождал защитник "Зари", там уже поднимался флажок, что там офсайд. Считаю, что красная карточка была дана верно. Просто-напросто человек не должен играть таким образом", - сказал Селюк.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
30.04.2021 в 23:45
Согласен с Селюком в оценке эпизода на 1000%. Зачем было бежать и прыгать ??? Супермена поймал ??? Так обломал сам себя и сломал парня... глупо.
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