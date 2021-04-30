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Селюк: Хочу поблагодарить украинских врачей, Каргбо не пришлось везти в Испанию или Англию
Операция прошла успешно
olimpik.com.ua
На неделе "
"После перелома его сразу отвезли в больницу в Чернигове. Надо поблагодарить руководство "Десны" за то, что они организовали встречу в больнице, им Гельзин позвонил по этому поводу. Они сделали снимки, а я в это время позвонил Игорю Суркису и рассказал про перелом. Он сразу сказал, чтобы его везли в клинику профессора Сергиенко. Он организовал, чтобы его быстро привезли в больницу и сделали операцию. Она прошла успешно, через 2-3 месяца он уже будет в строю в зависимости от организма. Каргбо - мощный, здоровый, тренированный и атлетичный игрок.
Он сейчас лежит в клинике до воскресенья, после чего переедет на базу "Динамо", где будет продолжать определенное лечение. Пока у него есть боли, хотя утром уже легче стало. Хотел бы выразить благодарность украинским врачам, что Ибрагима не пришлось везти в Испанию или Англию. Они молодцы, хорошо сделали операцию. Дай Бог, чтобы Каргбо быстрее поправлялся.
Василь написал Каргбо сообщение о том, что
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