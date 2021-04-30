Селюк: Хочу поблагодарить украинских врачей, Каргбо не пришлось везти в Испанию или Англию

На неделе " Олимпик " одолел "Зарю" (2:1) в перенесенном матче 10 тура УПЛ, однако поединок был омрачен двойным переломом форварда дончан Ибрагима Каргбо. Агент футболиста Дмитрий Селюк прокомментировал травму арендованного у "Динамо" бельгийца.

"После перелома его сразу отвезли в больницу в Чернигове. Надо поблагодарить руководство "Десны" за то, что они организовали встречу в больнице, им Гельзин позвонил по этому поводу. Они сделали снимки, а я в это время позвонил Игорю Суркису и рассказал про перелом. Он сразу сказал, чтобы его везли в клинику профессора Сергиенко. Он организовал, чтобы его быстро привезли в больницу и сделали операцию. Она прошла успешно, через 2-3 месяца он уже будет в строю в зависимости от организма. Каргбо - мощный, здоровый, тренированный и атлетичный игрок.

Он сейчас лежит в клинике до воскресенья, после чего переедет на базу "Динамо", где будет продолжать определенное лечение. Пока у него есть боли, хотя утром уже легче стало. Хотел бы выразить благодарность украинским врачам, что Ибрагима не пришлось везти в Испанию или Англию. Они молодцы, хорошо сделали операцию. Дай Бог, чтобы Каргбо быстрее поправлялся.