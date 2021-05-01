Гречишкин: Команда плавит Шарана? Такого нет, это все бред

Полузащитник " Александрии " Дмитрий Гречишкин рассказал о нестабильной игре команды в нынешнем сезоне.

– Есть такие болельщики, которые думают, что вы специально играете плохо и таким образом "плавите" Шарана. Что можешь им ответить?

– Одно слово – бред. Такого нет, это все бред. То, что у нас есть нестабильность по ходу сезона, – это да.

Как вы перед этим спрашивали, что мы можем одной команде, которая ниже рангом, проиграть, а у лидера выиграть – тоже себе задаем этот вопрос, копаемся в себе почему так. Не знаю, может, в конце сезона какие-то итоги подведет руководство, тренерский штаб, еще три игры осталось до конца чемпионата, поэтому посмотрим. Нужно конечность сейчас провести на хорошем уровне и по максимуму взять очки, а там уже видно будет.

– В следующем сезоне "Александрия" будет без еврокубков, назови основные причины, почему так произошло?

- Повторюсь - нестабильная игра в этом сезоне, какие-то у нас перепады происходили, можем два матча выиграть, а потом один или тоже два проиграть.

Опять же, в начале второго круга, с полтавской "Ворсклой" будто бы неплохо играли, а проиграли. Затем "Ингулец", "Львов", то есть где хотели бы взять очки, там не берем. С тем же "Шахтером" где-то подсознательно ты думаешь, что это гранд нашего чемпионата, будет очень трудно, но, как видите, взяли с этой командой три балла.

Главное - нестабильность, вот это самое главное, трудно если честно, потому что хотелось бы играть и занять то место, которое позволяет выступать в еврокубках, но что имеем, то имеем.