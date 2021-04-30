Ворскла - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Первый матч в статусе нового чемпиона Украины "Динамо" проведёт в Полтаве. Если для киевлян этот поединок уже особой турнирной мотивации не имеет, то у "Ворсклы" борьба за еврокубки в активной фазе: необходимо как минимум сохранять за собой нынешнюю пятую строчку, а по возможности подниматься на третье-четвёртое места. Благо разрыв не такой большой, ведь до бронзовых медалей "зелёно-белых" отделяет лишь четыре балла.

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Где состоится матч "Ворскла" - "Динамо" и во сколько начало?

Поединок пройдёт на домашней арене полтавчан - стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток арбитра прозвучит в субботу, 1 мая, в 19:30 по Киеву. Зрителей на трибунах не будет: Полтавская область остаётся в красной карантинной зоне.

Где смотреть онлайн матч "Ворскла" - "Динамо"?

UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию этой встречи. Следить за матчем не отвлекаясь от своих дел при помощи текста вы можете здесь .

Официальный транслятор домашних игр полтавчан в нынешнем сезоне - каналы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире на ТВ увидеть игру можно будет на "Футбол2". Найти канал вы можете в кабельных сетях или на спутнике. Начало - в 19:25.

Легально в интернете увидеть матч вы сможете на платформах, которые ретранслируют каналы "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Стоит помнить, что все эти ОТТ-сервисы работают по предоплате.

Бесплатно следить за поединком вы также сможете в аудио стриме, который организовывает Youtube-канал Подкасты UA-Футбол и официальная страница UA-Футбол в фейсбуке. Это один из самых удобных способов отслеживать все события на поле и не пропустить ничего важного.