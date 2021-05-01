24-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

На этих выходных пройдет 24-й тур УПЛ , матчи тура расписана на субботу и воскресенье.

14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

1 мая (суббота)

"Десна" - "Колос" 14:00 – Футбол 2

"Шахтер" - "Днепр-1" 17:00 – Футбол 2

"Ворскла" - "Динамо" 19:30 – Футбол 2

2 мая (воскресенье)

"Рух" - "Александрия" 14:00 – Футбол 1

"Заря" - "Минай" 17:00 – УНИАН

"Мариуполь" - "Львов" 17:00 – Футбол 1

"Олимпик" - "Ингулец" 19:30 – Футбол 1

Также отметим, что матч "Заря" - "Минай" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.