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24-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание ТВ-трансляций ближайшего тура УПЛ

24-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Олександра Гливинскього

Новина українською

На этих выходных пройдет 24-й тур УПЛ, матчи тура расписана на субботу и воскресенье.

14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

1 мая (суббота)

"Десна" - "Колос" 14:00 – Футбол 2

"Шахтер" - "Днепр-1" 17:00 – Футбол 2

"Ворскла" - "Динамо" 19:30 – Футбол 2

2 мая (воскресенье)

"Рух" - "Александрия" 14:00 – Футбол 1

"Заря" - "Минай" 17:00 – УНИАН

"Мариуполь" - "Львов" 17:00 – Футбол 1

"Олимпик" - "Ингулец" 19:30 – Футбол 1

Также отметим, что матч "Заря" - "Минай" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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