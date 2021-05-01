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24-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание ТВ-трансляций ближайшего тура УПЛ
Олександра Гливинскього
На этих выходных пройдет 24-й тур
14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
1 мая (суббота)
"Десна" - "Колос" 14:00 – Футбол 2
"Шахтер" - "Днепр-1" 17:00 – Футбол 2
"Ворскла" - "Динамо" 19:30 – Футбол 2
2 мая (воскресенье)
"Рух" - "Александрия" 14:00 – Футбол 1
"Заря" - "Минай" 17:00 – УНИАН
"Мариуполь" - "Львов" 17:00 – Футбол 1
"Олимпик" - "Ингулец" 19:30 – Футбол 1
Также отметим, что матч "Заря" - "Минай" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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