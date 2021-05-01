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Рух - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Александрия", украинская Премьер-лига, 2 мая 2021
Фото: ФК Александрия
Львовский "Рух" не проигрывает в УПЛ на протяжении четырех матчей подряд. Серия удачных результатов (две победы, две ничьи), позволили команде Федыка отдалиться от последней строчки. Нельзя сказать, что команда "украинского Нагельсманна" окончательно уберегла себя от вылета, однако стоит признать, что сейчас они не выглядят худшим из представителей УПЛ.
У "Александрии" же сейчас особой мотивации нет. Команда окончательно нашла свое место в середине таблицы, которое не позволит вылететь, но и не даст выход в еврокубки. По сути, "горожанам" нужно просто доиграть сезон. Желательно, достойно. В прошлом туре им это сделать удалось - отличный матч против "Шахтера", который закончился уверенной победой. Посмотрим, хватит ли у них запала на игру против дебютанта сезона.
Смотрите матч 24-го тура УПЛ в воскресенье, 2-го мая, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Александрия"
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