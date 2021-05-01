Олимпик - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

В заключительном матче 24-го тура УПЛ между собой сойдутся два борца за выживание - "Олимпик" и "Ингулец". Если у части команд на финальном отрезке нет особой мотивации сражаться, то у команд Калитвинцева и Лавриненко ситуация обратная - они не сильно далеко оторвались от последнего места и любая потеря очков может стоить им места в элите. Значит, нужно побеждать.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в воскресенье, 2-го мая, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Олимпик" - "Ингулец" будет доступна на платформе Oll.tv.