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Главным претендентом на пост тренера Александрии является Бабич

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Шаран все ближе к уходу

Главным претендентом на пост тренера Александрии является Бабич

Новина українською

Главным претендентом на пост наставника "Александрии" является бывший тренер "Мариуполя" и "Черноморца" Александр Бабич. Об этом сообщает Sport Arena.

Он может приступить к работе уже в начале следующего сезона.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник "Александрии" Владимир Шаран после восьми лет в клубе покинет свой пост после этого сезона. За это время тренер с командой однажды становился бронзовым призером чемпионата Украины, а также возглавлял "горожан" во время матчей в групповом этапе Лиги Европы.

Последним местом работы Бабича был "Мариуполь", откуда он ушел в конце прошлого сезона после трех лет в клубе.

Сейчас "Александрия" занимает седьмое место в УПЛ, почти потеряв шансы на еврокубки в следующем сезоне: до пятой "Ворсклы" восемь очков за три тура до окончания чемпионата.

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В статье: Владимир Шаран Александр Бабич Александрия
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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Григорий Листопадов
01.05.2021 в 12:36
Ещё эту команду он не заваливал.
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alex.belogubko (одесса)
01.05.2021 в 12:22
хана Александрии--плохой выбор
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Viktor Ivanjvich
01.05.2021 в 12:07
хихи
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