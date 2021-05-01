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Главным претендентом на пост тренера Александрии является Бабич
Владимир Шаран все ближе к уходу
Главным претендентом на пост наставника "Александрии" является бывший тренер "Мариуполя" и "Черноморца" Александр Бабич. Об этом сообщает Sport Arena.
Он может приступить к работе уже в начале следующего сезона.
Ранее сообщалось, что нынешний наставник "Александрии" Владимир Шаран после восьми лет в клубе
Последним местом работы Бабича был "Мариуполь", откуда он ушел в конце прошлого сезона после трех лет в клубе.
Сейчас "Александрия" занимает седьмое место в УПЛ, почти потеряв шансы на еврокубки в следующем сезоне: до пятой "Ворсклы" восемь очков за три тура до окончания чемпионата.
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