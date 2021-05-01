Главным претендентом на пост тренера Александрии является Бабич

Главным претендентом на пост наставника "Александрии" является бывший тренер "Мариуполя" и "Черноморца" Александр Бабич. Об этом сообщает Sport Arena.

Он может приступить к работе уже в начале следующего сезона.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник "Александрии" Владимир Шаран после восьми лет в клубе покинет свой пост после этого сезона. За это время тренер с командой однажды становился бронзовым призером чемпионата Украины, а также возглавлял "горожан" во время матчей в групповом этапе Лиги Европы.

Последним местом работы Бабича был "Мариуполь", откуда он ушел в конце прошлого сезона после трех лет в клубе.

Сейчас "Александрия" занимает седьмое место в УПЛ, почти потеряв шансы на еврокубки в следующем сезоне: до пятой "Ворсклы" восемь очков за три тура до окончания чемпионата.