Йовичевич: Днепр является Днепром, каким бы он ни был

Главный наставник "Днепра-1" высказал свое мнение по поводу того или имеет какую-то связь современный клуб с "Днепром"-финалистом Лиги Европы:

"- Решил не перейти в катарский чемпионат, а вернуться в Украину, в клуб с историей и репутацией, который все в Хорватии знают - это "Днепр".

- Но ведь это не тот "Днепр".

- "Днепр" является "Днепром", каким бы он не был. В свое время "Динамо" Загреб назывался "Кроацией", но знали что это дальше "Динамо" Загреб. Затем "Кроация" снова вернулась в "Динамо" Загреб. Фанаты временно были злые, но потом изменили свое мнение. Это футбол", - сказал Йовичевич.