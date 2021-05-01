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Йовичевич: Днепр является Днепром, каким бы он ни был

Премьер-лига
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Хорват не разделяет команды

Йовичевич: Днепр является Днепром, каким бы он ни был

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Новина українською

Главный наставник "Днепра-1" высказал свое мнение по поводу того или имеет какую-то связь современный клуб с "Днепром"-финалистом Лиги Европы:

"- Решил не перейти в катарский чемпионат, а вернуться в Украину, в клуб с историей и репутацией, который все в Хорватии знают - это "Днепр".

- Но ведь это не тот "Днепр".

- "Днепр" является "Днепром", каким бы он не был. В свое время "Динамо" Загреб назывался "Кроацией", но знали что это дальше "Динамо" Загреб. Затем "Кроация" снова вернулась в "Динамо" Загреб. Фанаты временно были злые, но потом изменили свое мнение. Это футбол", - сказал Йовичевич.

Ранее сообщалось, что ФИФА не признала "Днепр-1" наследником "Днепра".

Сейчас подопечные Йовичевича занимают восьмое место в турнирной таблице с 29 очками в активе.

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В статье: Игорь Йовичевич Днепр-1
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Источник:
Та То Таке

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