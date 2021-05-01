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СМИ: Фонсека среди претендентов на замену Каштру в Шахтере
Пока донецкий клуб рассматривает варианты
shakhtar.com
Бывший наставник "Шахтера", а теперь уже тренер "Ромы" Пауло Фонсека может снова вернуться в Украину. Он является одним из претендентов на пост наставника команды. Об этом сообщает meta-ratings.
Кроме Де Дзерби, которого очень активно сватают в "Шахтер", есть еще пять тренеров, которых рассматривает руководство клуба. Одним из них является как раз главный тренер "волков". Его контракт с "Ромой" рассчитан до лета этого года и пока стороны не договорились о продлении соглашения.
Напомним, что в 2016-2019 гг. португалец уже возглавлял "горняков". В Украине он завоевал семь титулов, ни разу не отдав кому-то победу в чемпионате и Кубке.
Скорее всего, для Луиша Каштру это будет последний сезон в "Шахтере". Ему еще осталось сыграть три матча: против "Днепра-1", "Миная" и "Ингульца”.
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