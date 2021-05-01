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СМИ: Фонсека среди претендентов на замену Каштру в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока донецкий клуб рассматривает варианты

СМИ: Фонсека среди претендентов на замену Каштру в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Бывший наставник "Шахтера", а теперь уже тренер "Ромы" Пауло Фонсека может снова вернуться в Украину. Он является одним из претендентов на пост наставника команды. Об этом сообщает meta-ratings.

Кроме Де Дзерби, которого очень активно сватают в "Шахтер", есть еще пять тренеров, которых рассматривает руководство клуба. Одним из них является как раз главный тренер "волков". Его контракт с "Ромой" рассчитан до лета этого года и пока стороны не договорились о продлении соглашения.

Напомним, что в 2016-2019 гг. португалец уже возглавлял "горняков". В Украине он завоевал семь титулов, ни разу не отдав кому-то победу в чемпионате и Кубке.

Скорее всего, для Луиша Каштру это будет последний сезон в "Шахтере". Ему еще осталось сыграть три матча: против "Днепра-1", "Миная" и "Ингульца”.

Читайте такжеИсточник: Шахтер и Рома не будут продлевать контракты с Каштру и Фонсекой соответственно
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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
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Источник:
meta-ratings.com

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Комментарии (13)
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alex 66 (Кременчуг)
01.05.2021 в 15:45
Та ну нах....бред собачий...
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+2
0
Joyce (Donetsk)
01.05.2021 в 15:35
В принципе это не самый худший вариант. Интересно будет сравнить Фонсеку с т.з. до и после Ромы. А вдруг внесет нечто новое в игру команды :)
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 15:27
Никогда такого не было и вот опять...)))
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2021 в 15:08
такой же шлак, как и каштру
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+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.05.2021 в 14:52
А через два года вернется Каштру, а потом еще через год 78 летний Луческу скажет своё последнее слово с ШД )))))...
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0
-1
avatar
scorpius (Ck)
01.05.2021 в 14:45
Ответить
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.05.2021 в 14:21
А через годик-другой можно и блудного Будулая вернуть :)
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+2
-6
Acsakal (Kharkov)
01.05.2021 в 14:16
В УПЛ намічається засилля колишніх Шахтаря.
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+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.05.2021 в 14:22
Причем, в отличие от динамовцев, шахтеровцы принимают исключительно топ-команды :)
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+3
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 15:28
Согласен. Последний пример- Луческу.
+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.05.2021 в 15:50
Ну да, не самый же последний мусор в стране он подобрал :)
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 14:01
Хто би сумнівався. А потім знову на Каштру поміняють. Прогрес.
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+4
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.05.2021 в 13:46
Це прикольно
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+1
-2


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