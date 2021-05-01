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Динамо сыграет с Ворсклой без Цыганкова и Сидорчука
Также в составе нет Андриевского
Киевское "Динамо" объявило заявку на матч 24-го тура УПЛ против "Ворсклы".
На матч из Киева автобусом прибыло 19 футболистов, а Моргун и Клейтон уже были в Полтаве, ведь участвовали в матче молодежных команд.
- Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.
- Защитники: Кендзера, Сидклей, Забарный, Миколенко, Сирота, Тимчик, Попов.
- Полузащитники: Буяльский, Леднев, Гармаш, Родригес, Де Пена, Шепелев, Караваев, Шапаренко.
- Нападающие: Беседин, Супряга, Клейтон.
Отметим, что в заявку не попали Цыганков, Сидорчук и Анриевський.
Матч между "Восрклою" и "Динамо" начнется сегодня, в 19:30, на стадионе имени А. Бутовского. Текстовую трансляцию можно посмотреть
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Источник:Динамо Киев
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