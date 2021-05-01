Динамо сыграет с Ворсклой без Цыганкова и Сидорчука

Киевское "Динамо" объявило заявку на матч 24-го тура УПЛ против "Ворсклы".

На матч из Киева автобусом прибыло 19 футболистов, а Моргун и Клейтон уже были в Полтаве, ведь участвовали в матче молодежных команд.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.

Защитники: Кендзера, Сидклей, Забарный, Миколенко, Сирота, Тимчик, Попов.

Полузащитники: Буяльский, Леднев, Гармаш, Родригес, Де Пена, Шепелев, Караваев, Шапаренко.

Нападающие: Беседин, Супряга, Клейтон.

Отметим, что в заявку не попали Цыганков, Сидорчук и Анриевський.