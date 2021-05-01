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Динамо сыграет с Ворсклой без Цыганкова и Сидорчука

Премьер-лига
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Также в составе нет Андриевского

Динамо сыграет с Ворсклой без Цыганкова и Сидорчука

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Киевское "Динамо" объявило заявку на матч 24-го тура УПЛ против "Ворсклы".

На матч из Киева автобусом прибыло 19 футболистов, а Моргун и Клейтон уже были в Полтаве, ведь участвовали в матче молодежных команд.

  • Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.
  • Защитники: Кендзера, Сидклей, Забарный, Миколенко, Сирота, Тимчик, Попов.
  • Полузащитники: Буяльский, Леднев, Гармаш, Родригес, Де Пена, Шепелев, Караваев, Шапаренко.
  • Нападающие: Беседин, Супряга, Клейтон.

Отметим, что в заявку не попали Цыганков, Сидорчук и Анриевський.

Матч между "Восрклою" и "Динамо" начнется сегодня, в 19:30, на стадионе имени А. Бутовского. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
Динамо Киев

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