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Бабич: Лично со мной никто не вел переговоров на счет Александрии
Пока без официальных обращений
Сегодня в СМИ появилась информация насчет того, что
"Да, я читал об этом. Честно говоря, не знаю, откуда взялась эта информация, но лично со мной по этому вопросу никто пока никаких переговоров не вел. Тем более, что в клубе сейчас действующий тренер", - сказал Бабич.
Отметим, что Владимир Шаран проводит уже восьмой сезон во главе "горожан". Недавно он
Сейчас "Александрия" занимает седьмое место в турнирной таблице и вряд ли сможет выполнить задачу на сезон: попадание в еврокубки. К пятой позиции восемь очков, а до конца чемпионата еще три тура.
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