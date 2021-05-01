Бабич: Лично со мной никто не вел переговоров на счет Александрии

Сегодня в СМИ появилась информация насчет того, что Александр Бабич по окончании этого сезона заменит Владимира Шарана на тренерском мостике "Александрии". Бывший наставник "Мариуполя" и "Черноморца" прокомментировал эти слухи:

"Да, я читал об этом. Честно говоря, не знаю, откуда взялась эта информация, но лично со мной по этому вопросу никто пока никаких переговоров не вел. Тем более, что в клубе сейчас действующий тренер", - сказал Бабич.

Отметим, что Владимир Шаран проводит уже восьмой сезон во главе "горожан". Недавно он намекнул , что покинет свой пост после этого сезона. А вот Александр Бабич уже почти год находится без работы. Последней его командой был "Мариуполь".

Сейчас "Александрия" занимает седьмое место в турнирной таблице и вряд ли сможет выполнить задачу на сезон: попадание в еврокубки. К пятой позиции восемь очков, а до конца чемпионата еще три тура.