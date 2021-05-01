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Заря - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Матч, который имеет важнейшее турнирное значение для обеих команд. "Минай" – последний в турнирной таблице, поэтому закарпатцам априори нужны очки. Независимо от имени соперника и контекста матча, "Минай" должен играть агрессивно.
"Заря" потеряла возможность приблизиться к "Шахтеру", однако на этом борьба не завершена. Ведь нужно защищать третье место от посягательств "Колоса" и "Ворсклы". Настроение у луганчан не лучшее после поражения от "Олимпика" в перенесенном матче 10-го тура, однако нужно переступить через себя и начать все с чистого листа
Где и когда состоится матч "Заря" - "Минай"?
Матч 24-го тура состоится в Запорожье, на местной "Славутич Арене". Начало поединка – в воскресенье, второго мая 2021-го года, в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.
Где смотреть ОНЛАЙН матч "Заря" - "Минай"?
В прямом эфире матч 24-го тура УПЛ "Заря" - "Минай" покажет телеканал УНИАН. Начало прямой трансляции – 16:55. Также поединок можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Страница с плеером прямой трансляции появится на страницах нашего сайта.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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