УПЛ. Десна - Колос 2:2. Спасение матча и черниговских перспектив

Поражение "Десны" от "Миная" породило странные ощущения: мол, случайность, недоразумение. Поражение от "Львова" натолкнуло на мысль, что "Десна" на пороге кризиса. А сегодняшний результат матча с "Колосом" должен был окончательно ответить на вопрос – готовы ли черниговцы конкурировать за место в еврокубках на финишной прямой УПЛ.

По крайней мере, это было лобовое столкновение с прямым конкурентом, но "Десна" дома не спешила проявлять надлежащую спортивную агрессию. А без этого "Колос" не обыграть. На голом классе с ковалевцами не могут тягаться даже "Динамо" с "Шахтером", не говоря уже о других. Черниговцы это поняли не сразу.

Поединок развивался в неторопливом темпе. У обеих команд в зародыше создавались неплохие атаки, но редко какая из них заканчивалась ударом по воротам. Момент Безбородько на первой минуте (Кучерук отбил мяч) – не показательный. Ведь развития стартовая активность не имела.

"Колос" удовлетворял неторопливый темп, но именно гости медленно повышали обороты. Удар Богданова стоит расценивать как пристрелку, старался открываться под мячи Костышин. "Десна" сделала и свою "вылазку" к воротам соперника, но из удара Гуцуляка не ​​выжала максимум – Кучерук, заменивший в воротах Волынца, справился.

Из неожиданностей основного состава, кроме вратарской позиции, можно выделить появление на левом фланге защиты "Колоса" не Золотова, а Черноморца. У "Десны" бросается в глаза выход Ермакова в компании с Имерековым и Таммом. Черниговцы начали матч в формации с тремя центральными защитниками, но не уберегли себя этим от пропущенных голов.

Забил "Колос" со стандарта: Богданов навесил, Кирилл Петров удачно пробил головой. Впоследствии из игры мог забивать Денис Костышин, но его удар в направлении ближнего нижнего угла ворот не был прицельным. "Десна" второй тайм начала с наступления, но медленного. "Колос" не просто отбился, а воспользовался пространством на чужой половине поля. У своих ворот на стандарте Лысенко выиграл мяч и начал контратаку, Антюх протащил мяч почти до штрафной площади и отдал пас на Чурко, а тот удачно пробил низом – 0:2. Да еще и Богданов зарядил в штангу. Мог быть и разгром.

И только после этого включилась "Десна". Сначала отыграла один мяч усилиями Калитвинцева, который классно исполнил штрафной удар. А потом едва и не сравняла счет, однако тому же Калитвинцеву с игры на этот раз не хватило точности – мяч после сильного удара просвистел мимо рамки.

У черниговцев появилась надежда на камбэк, но она быстро была "приглушена" удалением Владислава Огири. В центре поля лидер "Десны" опрометчиво наступил на ногу Богданову и получил справедливое второе предупреждение. Примечательно, что за мгновение до этого едва третий раз не забил "Колос", но Паст справился с ударом Смирного с близкого расстояния.

Момент с ударом Домбровского "Десна" создала словно по инерции. Затем забила усилиями Безбородько после передаче Картушова, но не считается – там был более чем очевидный офсайд. Наконец, удар Ермакова головой не был проблемным для Кучерука. На противоположной половине поля мяч в собственные ворота едва не срезал Сухоцкий. Радовало то, что на завершающей фазе поединка коллективы показывали тот футбол, которого от них ожидали со старта – с искрами, напряжением, изобретательностью.

В конце "Колос" создал еще один момент, недвусмысленно заявляя о своем желании выиграть этот матч. Однако и "Десна" понимала, что терять нечего. После заброса с центра поля мяч укротил Безбородко, в касание сбросив его на Дегтярева, тот, в свою очередь, отпасовал в направлении Картушова, но Егора опередил Никита Кравченко. К сожалению для "Колоса", ведь от ноги защитника ковалевской команды круглый нырнул в угол ворот Кучерука. "Десна" спасла не только этот поединок, но и собственные перспективы по выходу в еврокубки.

Второй тайм вполне компенсировал невнятность первого. А главный итог в том, что даже без Тотовицкого "Десна" может атаковать много и продуктивно. Ничья, которая для черниговцев ценнее победы.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)

"Десна - Колос" 2:2

Голы: Владислав Калитвинцев 59, Никита Кравченко 84 (авт.) - Кирилл Петров 30, Вячеслав Чурко 53

"Десна": Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский (Егор Картушов 46), Владислав Калитвинцев, Денис Безбородько, Артем Сухоцкий (Андрей Мостовой 74), Алексей Гуцуляк (Максим Дегтярёв 81), Ефим Конопля, Максим Имереков (Андрей Гитченко 46)

"Колос": Владислав Кучерук, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Денис Антюх, Вадим Милько (Павел Ореховский 80), Александр Черноморец, Денис Костышин (Евгений Смирный 63), Вячеслав Чурко (Олег Ильин 79), Евгений Новак, Никита Кравченко, Андрей Богданов (Евгений Задоя 70)

Предупреждения: Ефим Конопля 45+1, Владислав Огиря 47, Владислав Огиря 66 - Андрей Богданов 27, Кирилл Петров 48, Александр Черноморец 58, Вячеслав Чурко 63, Владислав Кучерук 82

Удаление: Владислав Огиря 66