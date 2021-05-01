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Шахтер предлагает Де Дзерби контракт на 10 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Дончане очень хотят заполучить специалиста

Шахтер предлагает Де Дзерби контракт на 10 млн евро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" не собирается отступать от идеи приглашения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Ставки клуба повышаются.

"Горняки" предлагают тренеру 3-летний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро. По 3 миллиона за сезон, а также миллион евро бонусами после подписания соглашения.

"Сассуоло" хочет сохранить специалиста. На следующей неделе генеральный директор клуба Джованни Карневали собирается провести встречу с коучем.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 16:26
Если ставки клуба повышаются то должен приехать не через десять а через пять минут? Комедия а не журналисты.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
01.05.2021 в 16:25
на другом сайте сегодня написали о трёх (!!!) претендентах, и что идут переговоры с ними. Утки летят со всех стон - весна...
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oleg dynamo (львівська)
01.05.2021 в 16:20
от де правда?в одній статті написали що якщо б ШД покликав його то він за 10 хв приїхав би в клуб, а в цій що кличе і збільшує ставки а він......?
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