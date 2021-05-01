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Шахтер предлагает Де Дзерби контракт на 10 млн евро
Дончане очень хотят заполучить специалиста
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" не собирается отступать от идеи приглашения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Ставки клуба повышаются.
"Горняки" предлагают тренеру 3-летний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро. По 3 миллиона за сезон, а также миллион евро бонусами после подписания соглашения.
"Сассуоло" хочет сохранить специалиста. На следующей неделе генеральный директор клуба Джованни Карневали собирается провести встречу с коучем.
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