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Составы на матч Шахтер - Днепр-1. Хочолава и Майкон в старте

Премьер-лига
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"Горняки" принимают днепрян

Составы на матч Шахтер - Днепр-1. Хочолава и Майкон в старте

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В матче 24-го тура чемпионат Украины "Шахтер" сыграет против "Днепра-1". Начало встречи - 17:00.

Луиш Каштру и Игорь Йовичевич определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Витао, Болбат, Корниенко, Марлос, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.

"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Батагов, Ди Франко, Булеца, Чуже, Когут, Довбик.

Запасные: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуриков, Хобленко, Гонсалвес, Билл, Ярмолюк.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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