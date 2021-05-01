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Составы на матч Шахтер - Днепр-1. Хочолава и Майкон в старте
"Горняки" принимают днепрян
Фото: ФК Шахтер
В матче 24-го тура чемпионат Украины "Шахтер" сыграет против "Днепра-1". Начало встречи - 17:00.
Луиш Каштру и Игорь Йовичевич определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.
Запасные: Пятов, Витао, Болбат, Корниенко, Марлос, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.
"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Батагов, Ди Франко, Булеца, Чуже, Когут, Довбик.
Запасные: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуриков, Хобленко, Гонсалвес, Билл, Ярмолюк.
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