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Костышин: Хотел бы извиниться за ненормативную лексику
Тренер команды с Коваливки понял свою ошибку
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин извинился за свои нецензурные высказывания после матча с "Ворсклой":
"Сначала, пользуясь моментом, хотел бы извиниться за ненормативную лексику неделю назад. Я был неправ, прошу прощения у болельщиков, особенно у детей. Я был неправ", – сказал Костышин.
Напомним, неделю назад главный тренер "Колоса" Руслан Костышин позволил себе
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