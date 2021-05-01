Костышин: Хотел бы извиниться за ненормативную лексику

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин извинился за свои нецензурные высказывания после матча с "Ворсклой":

"Сначала, пользуясь моментом, хотел бы извиниться за ненормативную лексику неделю назад. Я был неправ, прошу прощения у болельщиков, особенно у детей. Я был неправ", – сказал Костышин.