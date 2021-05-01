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Костышин: Хотел бы извиниться за ненормативную лексику

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер команды с Коваливки понял свою ошибку

Костышин: Хотел бы извиниться за ненормативную лексику

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин извинился за свои нецензурные высказывания после матча с "Ворсклой":

"Сначала, пользуясь моментом, хотел бы извиниться за ненормативную лексику неделю назад. Я был неправ, прошу прощения у болельщиков, особенно у детей. Я был неправ", – сказал Костышин.

Напомним, неделю назад главный тренер "Колоса" Руслан Костышин позволил себе жесткие высказывания в сторону журналиста Андрея Сенькива после инцидента с игроками его команды в поезде.

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В статье: Руслан Костышин Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (5)
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vlotko (Броди)
01.05.2021 в 18:19
За таку лексику, треба штрафувати. Тренер, який дає інтерв'ю, має думати що і як говорити. Потім дивуємося що творять футболісти його команди в громадських місцях.
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+6
-2
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2021 в 18:29
В тебе родичі явно були стукачами НКВД, і це залипло в твоїй крові...
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0
-5
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2021 в 18:38
такі стукачі і підтримують... звязать би вас ублюдки членами та з мосту в Дніпро...
0
-3
vlotko (Броди)
01.05.2021 в 18:41
Просто - це норми поведінки вихованої людини. Я розумію, що суддівство дістало вже всіх, але тренер людина публічна і свої емоції має стримувати.
+3
0
kalimeras21 (Город)
01.05.2021 в 18:56
а твои явно были давалками подзаборными ,причем независимо от пола..лучше стукачом нквд быть чем опущенными давалками не до конца аборт твоя мамаша сделала ,часть **авна все таки вытянули
+1
0


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