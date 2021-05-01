Рябоконь: Почему Десна пропустила два гола? Колос проявил мастерство

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью с "Колосом" в матче 24-го тура УПЛ.

"В первом тайме больше работала мысль и голова, а второй тайм - сплошные эмоции. Голы в одни ворота и в другие, моменты, карточки, незасчитанные голы. Первый тайм играли головой, второй - сердцем. Понимали, что надо выигрывать. Тем не менее борьба продолжается. Еще два тура. Шансы есть.

Почему Десна пропустила два гола? Соперник проявил мастерство. Первый гол - хорошая подача и удар головой. Очень легко забил Петров. Второй мяч - контратака, определенные позиции провалились. В этот момент пошла размашистая атака, которая закончилась голом. Но мы не остановились. Всегда приятно работать с такими крепкими духом людьми.

Гол Калитвинцева? Хорошо исполнил. Прямым ударом со штрафного мы давно не забивали. Ясно было, что появился шанс. Вовремя забил.

Удаление Огири? Вы видели, как до этого чуть ногу не оторвали Гуцуляку? Бутсу сняли с него. Судья не среагировал. Потом пошла атака, после которой Огиря получил карточку. Хотя он игрок опытный, нельзя было допускать этого", - сказал Рябоконь.