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Шахтер - Днепр-1 2:1. Ошибки молодости

Премьер-лига
(1 голосов)

19-летний Батагов ошибся дважды - экс-чемпион оба раза наказал

Шахтер - Днепр-1 2:1. Ошибки молодости

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Корнийко (Миргород)
Шахтер - СК Днепр-1 2:1
Голы: Дентиньо 24, Тете 42 - Алексей Хобленко 90+4
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Дентиньо (Богдан Вьюнник 87), Тете, Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 78), Алан Патрик (Георгий Судаков 84), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 87)
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 85), Игорь Когут (Егор Ярмолюк 75), Сергей Булеца, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Дуглас Силва (Владимир Адамюк 85), Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Сваток, Арсений Батагов (Билл 61)
Предупреждения: Додо 55 - Франциско Ди Франко 30, Лукас Тейлор 30, Игорь Когут 45

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Тете
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Комментарии (4)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.05.2021 в 19:03
Неплохой матч.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 19:03
Безпорадний Дніпро.
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Hanter44 (Baburka)
01.05.2021 в 18:57
А ничего ,что Хобленко забивал из вне игры?Присмотритесь.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.05.2021 в 19:03
Похоже на то.
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