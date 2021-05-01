Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Днепр-1 2:1. Ошибки молодости
19-летний Батагов ошибся дважды - экс-чемпион оба раза наказал
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Корнийко (Миргород)
Шахтер - СК Днепр-1 2:1
Голы: Дентиньо 24, Тете 42 - Алексей Хобленко 90+4
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Дентиньо (Богдан Вьюнник 87), Тете, Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 78), Алан Патрик (Георгий Судаков 84), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 87)
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 85), Игорь Когут (Егор Ярмолюк 75), Сергей Булеца, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Дуглас Силва (Владимир Адамюк 85), Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Сваток, Арсений Батагов (Билл 61)
Предупреждения: Додо 55 - Франциско Ди Франко 30, Лукас Тейлор 30, Игорь Когут 45
Популярное сейчас
- Десна обходит Ворсклу. Таблица УПЛ 2020/21
- УПЛ. Десна - Колос 2:2. Спасение матча и черниговских перспектив
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО