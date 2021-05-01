Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 не устоял под натиском горняков. Шахтер - Днепр-1 2:1 Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча "Шахтер" - "Днепр-1", 24-й тур УПЛ, 01.05.2021
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" - "Днепр-1".
В 24-м туре УПЛ команда из Донецка принимала на НСК "Олимпийский" клуб Игора Йовичевича. На 24-й минуте матча забил Дентиньо с ассиста Алана Патрика. После первого гола команда не собиралась убавлять натиск, и уже на 42-й забил Тете после ассиста Дентиньо. Второй тайм "Шахтер" начал осторожно. Пытаясь вскрыть оборону "горняков", Игор Йовичевич сделал целых четыре замены. Одна из них подействовала - на 90+4-й минуте гол забил Хобленко, который заменил Артема Довбика. Однако времени, чтобы оформить ничью, в "Днепра-1" уже не хватило.
Шахтер - Днепр-1 2:1
Голы: Дентиньо (23), Тете (42) - Хобленко (90+4)
Популярное сейчас
- Шахтер - Днепр-1 2:1. Ошибки молодости
- УПЛ. Десна - Колос 2:2. Спасение матча и черниговских перспектив
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО