Днепр-1 не устоял под натиском горняков. Шахтер - Днепр-1 2:1 Видео голов и обзор матча

​​​​Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" - "Днепр-1".

В 24-м туре УПЛ команда из Донецка принимала на НСК "Олимпийский" клуб Игора Йовичевича. На 24-й минуте матча забил Дентиньо с ассиста Алана Патрика. После первого гола команда не собиралась убавлять натиск, и уже на 42-й забил Тете после ассиста Дентиньо. Второй тайм "Шахтер" начал осторожно. Пытаясь вскрыть оборону "горняков", Игор Йовичевич сделал целых четыре замены. Одна из них подействовала - на 90+4-й минуте гол забил Хобленко, который заменил Артема Довбика. Однако времени, чтобы оформить ничью, в "Днепра-1" уже не хватило.

Шахтер - Днепр-1 2:1

Голы: Дентиньо (23), Тете (42) - Хобленко (90+4)