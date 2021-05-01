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Днепр-1 не устоял под натиском горняков. Шахтер - Днепр-1 2:1 Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча "Шахтер" - "Днепр-1", 24-й тур УПЛ, 01.05.2021

Днепр-1 не устоял под натиском горняков. Шахтер - Днепр-1 2:1 Видео голов и обзор матча

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

​​​​Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" - "Днепр-1".

В 24-м туре УПЛ команда из Донецка принимала на НСК "Олимпийский" клуб Игора Йовичевича. На 24-й минуте матча забил Дентиньо с ассиста Алана Патрика. После первого гола команда не собиралась убавлять натиск, и уже на 42-й забил Тете после ассиста Дентиньо. Второй тайм "Шахтер" начал осторожно. Пытаясь вскрыть оборону "горняков", Игор Йовичевич сделал целых четыре замены. Одна из них подействовала - на 90+4-й минуте гол забил Хобленко, который заменил Артема Довбика. Однако времени, чтобы оформить ничью, в "Днепра-1" уже не хватило.

Шахтер - Днепр-1 2:1

Голы: Дентиньо (23), Тете (42) - Хобленко (90+4)

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В статье: Шахтер (Донецк) Днепр-1
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Комментарии (3)
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garry1530962 (Новомосковск)
01.05.2021 в 19:42
пеналь был 100% когда игрок шахты днепрянину на ногу наступил
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+7
-2
balamyt (Boston)
01.05.2021 в 20:02
100% пенальти.и .Днепр1 не заслужил поражения в этой равной игре..
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+5
-2
Vantala (Kharkiv)
01.05.2021 в 21:26
Да, и тут шахту вытащили. Где ж был ВАР? За то что на ногу наступил могли и желтую дать. Надо было днепрянину просто по полю покататься держась за ногу, может повтор бы глянули. А он не догадался...
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+1
0


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