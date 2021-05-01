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Костышин: Счет 2:2 с Десной может сыграть ключевую роль в том, кто сыграет в ЛЕ
Наставник "Колоса" подвел итоги матча с командой Рябоконя
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал
При счете 1:0 и 2:0 у нас было куча моментов. У Десны не было контригры. Был навал, а мы допустили ошибки. Счет 2:2 может сыграть ключевую роль в определении того, кто сыграет в Лиге Европы. Есть небольшой осадок. Психология в такие моменты играет большую роль.
Мы редко бываем в таких моментах, когда решается судьба целого сезона. Мне кажется, при счете 2:0 мы начали переживать, стали прижиматься к своим воротам. Наша нервозность привела к двум пропущенным мячам.
- Кто будет на четвертом месте: Колос, Ворскла или Десна?
- Играть в Европе - это кайф для футболистов. Это статусные матчи и внимание всей страны. Мы уже это ощутили. Второй раз выйти в еврокубки - это для нашей команды будет хорошим достижением, - сказал Костышин.
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