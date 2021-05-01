Костышин: Счет 2:2 с Десной может сыграть ключевую роль в том, кто сыграет в ЛЕ

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью с "Десной" в матче 24-го тура УПЛ.

При счете 1:0 и 2:0 у нас было куча моментов. У Десны не было контригры. Был навал, а мы допустили ошибки. Счет 2:2 может сыграть ключевую роль в определении того, кто сыграет в Лиге Европы. Есть небольшой осадок. Психология в такие моменты играет большую роль.

Мы редко бываем в таких моментах, когда решается судьба целого сезона. Мне кажется, при счете 2:0 мы начали переживать, стали прижиматься к своим воротам. Наша нервозность привела к двум пропущенным мячам.

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- Кто будет на четвертом месте: Колос, Ворскла или Десна?

- Играть в Европе - это кайф для футболистов. Это статусные матчи и внимание всей страны. Мы уже это ощутили. Второй раз выйти в еврокубки - это для нашей команды будет хорошим достижением, - сказал Костышин.