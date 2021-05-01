Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Составы на матч Ворскла - Динамо. Практически без перемен от Луческу
Мирча не провел особой ротации, несмотря на досрочное чемпионство
В матче 24-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома сыграет против киевского "Динамо". Начало встречи - 19:30.
Юрий Максимов и Мирча Луческу назвали стартовые составы своих команд на этот поединок.
"Ворскла": Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пап-Алиун, Якубу, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук.
"Динамо": Бущан, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Миколенко, Родригеш, Забарный, Буяльский, Сирота, Беседин, Кендзера.
Запасные: Бойко, Попов, де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Тымчик, Клейтон, Супряга.
Популярное сейчас
- Шахтер предлагает Де Дзерби контракт на 10 млн евро
- Десна обходит Ворсклу. Таблица УПЛ 2020/21
- УПЛ. Десна - Колос 2:2. Спасение матча и черниговских перспектив
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО