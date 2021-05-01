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Составы на матч Ворскла - Динамо. Практически без перемен от Луческу

Премьер-лига
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Мирча не провел особой ротации, несмотря на досрочное чемпионство

Составы на матч Ворскла - Динамо. Практически без перемен от Луческу

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В матче 24-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома сыграет против киевского "Динамо". Начало встречи - 19:30.

Юрий Максимов и Мирча Луческу назвали стартовые составы своих команд на этот поединок.

"Ворскла": Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пап-Алиун, Якубу, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук.

"Динамо": Бущан, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Миколенко, Родригеш, Забарный, Буяльский, Сирота, Беседин, Кендзера.

Запасные: Бойко, Попов, де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Тымчик, Клейтон, Супряга.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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