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Альюн сделал две результативные ошибки за 9 минут в матче против Динамо
Игрок подарил киевлянам два гола
Фото: ФК Ворскла
В 24-м туре УПЛ "Ворскла" встречается с "Динамо".
Защитник полтавчан Пап-Альюн Ндиайе допустил две ошибки за 9 минут, и это привело к двум голам киевлян.
Сначала на 5-й минуте француз не помешал Караваеву отдать ассист на Буяльского, а уже на 15-й минуте Альюн неудачно срезал мяч, который опять попал к Караваеву. Тот не растерялся и отдал результативный пас на Буяльского. Виталий без проблем оформил дубль.
В текущем сезоне Пап-Альюн Ндиайе сыграл 20 матчей в УПЛ и не отметился результативными действиями.
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