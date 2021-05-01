Альюн сделал две результативные ошибки за 9 минут в матче против Динамо

В 24-м туре УПЛ "Ворскла" встречается с "Динамо".

Защитник полтавчан Пап-Альюн Ндиайе допустил две ошибки за 9 минут, и это привело к двум голам киевлян.

Сначала на 5-й минуте француз не помешал Караваеву отдать ассист на Буяльского, а уже на 15-й минуте Альюн неудачно срезал мяч, который опять попал к Караваеву. Тот не растерялся и отдал результативный пас на Буяльского. Виталий без проблем оформил дубль.

В текущем сезоне Пап-Альюн Ндиайе сыграл 20 матчей в УПЛ и не отметился результативными действиями.