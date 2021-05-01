Буяльский в матче с Ворсклой оформил первый хет-трик в карьере. ВИДЕО

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде играет против полтавской "Ворсклы".

Хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский в первом тайме поединка за 25 минут оформил хет-трик - полузащитник отметился забитыми мячами на 6-й, 15-й и 31-й минутах.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Буяльский принял участие в 19 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Видео 1-го гола Буяльского

Видео 2-го гола Буяльского

Видео 3-го гола Буяльского