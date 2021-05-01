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Буяльский в матче с Ворсклой оформил первый хет-трик в карьере. ВИДЕО

Премьер-лига
(5 голосов)

Виталий трижды расписался в воротах полтавчан за 25 минут

Буяльский в матче с Ворсклой оформил первый хет-трик в карьере. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде играет против полтавской "Ворсклы".

Хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский в первом тайме поединка за 25 минут оформил хет-трик - полузащитник отметился забитыми мячами на 6-й, 15-й и 31-й минутах.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Буяльский принял участие в 19 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Видео 1-го гола Буяльского

Видео 2-го гола Буяльского

Видео 3-го гола Буяльского

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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ВиктАн
01.05.2021 в 21:08
Красавчик. Динамо-МАШИНА!!!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 21:02
Це цього Буяльського Шева не бачить в збірній?
Ответить
+2
0
Исследователь
01.05.2021 в 20:59
Как и у Днепра, две ошибки одного игрока и игра проиграна.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
01.05.2021 в 20:51
Привет Шевченко?
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
01.05.2021 в 20:34
Буяльский сейчас раскрылся очень хорошо. Человек на пике формы и он не нужен в сборной. Ну где такое видано
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 21:04
В малохольного пазіка схеми з коваленками.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
01.05.2021 в 20:34
Буй может хоть десять забить, но Пазик его на Евро не возьмет - не вписывается в схемы
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+3
0
avatar
Maldini (Киев)
01.05.2021 в 20:30
Буяльского поздравляю,но гАльюн такое наиграл???
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+3
0


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