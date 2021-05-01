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Буяльский в матче с Ворсклой оформил первый хет-трик в карьере. ВИДЕО
Виталий трижды расписался в воротах полтавчан за 25 минут
Фото: ФК Динамо Киев
В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде играет против полтавской "Ворсклы".
Хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский в первом тайме поединка за 25 минут оформил хет-трик - полузащитник отметился забитыми мячами на 6-й, 15-й и 31-й минутах.
В текущем сезоне УПЛ 28-летний Буяльский принял участие в 19 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов.
Видео 1-го гола Буяльского
Видео 2-го гола Буяльского
Видео 3-го гола Буяльского
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Комментарии (8)
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ВиктАн
01.05.2021 в 21:08
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 21:02
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Исследователь
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аалекс ( Крым)
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Dimka26 (Чернигов)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Лекарь (село Дарница)
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Maldini (Киев)
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