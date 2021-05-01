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Каштру: Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер доволен победой сегодня

Каштру: Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Тренер донецкого "Шахтера" дал комментарий после победы над "Днепром-1" (2:1) в рамках 24-го тура УПЛ:

"Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате, сделав это после большого разочарования и потери титула. Сегодня наказали соперника за ошибки. У нас был состав, который сильно отличался от прошлого матча, была ротация. И команда сумела контролировать ход встречи и воспользовалась своими шансами.

Гол на последних секундах? Этот гол расстроил, потому что я ценю, если команда не пропускает. Даже если бы счет был 4:0 и 5:0, но мы пропускаем, то я все равно недоволен", - сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Днепр-1
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (4)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.05.2021 в 21:27
Порешали чисто по-бамбаски!
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
01.05.2021 в 21:07
Супер фраза. ..... Радуется второму месту.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 20:59
Я думал выиграли а вы "решили"...
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+2
-1
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scorpius (Ck)
01.05.2021 в 21:25
Не придирайся к словам )
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0
-1


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