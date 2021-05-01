Каштру: Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате

Тренер донецкого "Шахтера" дал комментарий после победы над "Днепром-1" (2:1) в рамках 24-го тура УПЛ:

"Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате, сделав это после большого разочарования и потери титула. Сегодня наказали соперника за ошибки. У нас был состав, который сильно отличался от прошлого матча, была ротация. И команда сумела контролировать ход встречи и воспользовалась своими шансами.

Гол на последних секундах? Этот гол расстроил, потому что я ценю, если команда не пропускает. Даже если бы счет был 4:0 и 5:0, но мы пропускаем, то я все равно недоволен", - сказал Каштру.